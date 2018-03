Acht neue Prozesstage angesetzt

Anzeige

Ludwigshafen.Nachdem sich bereits ein mögliches Ende im Raub-Prozess am Frankenthaler Landgericht gegen zwei 18 und 21 Jahre alte Männer abgezeichnet hatte, wird das Verfahren nun doch fortgesetzt. Seit Mitte Februar müssen sich die beiden Angeklagten vor der Dritten Großen Strafkammer wegen des Vorwurfs verantworten, in Ludwigshafen zwischen April und Juli 2017 eine Serie von Raubdelikten begangen zu haben.

Bei einem Rechtsgespräch hatten sich die Verfahrensbeteiligten am gestrigen fünften Prozesstag offenkundig nicht auf einen Strafrahmen verständigen können. „Eine Einigung hat es nicht gegeben“, erklärte der Vorsitzende Richter Uwe Gau nach der gemeinsamen Unterredung der Kammer mit den Anwälten Jörg Ehlen und Katja Kosian sowie Staatsanwalt Ardalan Moavenzadeh. Insgesamt acht weitere Verhandlungstage beraumte das Gericht jetzt an, wobei der Vorsitzende anmerkte, er glaube nicht, dass alle Termine benötigt würden. Dabei sollen noch ausstehende Zeugenaussagen gehört, möglicherweise neue Zeugen geladen werden. „Es sind Anträge zu erwarten“, erklärte der Staatsanwalt in diesem Zusammenhang auf Nachfrage.

Frühere Verurteilung

Der Vorsitzende verlas zudem ein Urteil des Frankfurter Amtsgerichts, wonach der 21-jährige Angeklagte Anfang 2017 wegen Raubes bereits zu einer auf Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt wurde. Er hatte demnach eine Frau zunächst nach der Uhrzeit gefragt und ihr dann zwei Goldketten im Wert von 600 Euro vom Hals gerissen. Auch in dem laufenden Verfahren wird den beiden Angeklagten eine ähnliche Vorgehensweise vorgeworfen. Die Verhandlung am Landgericht wird am 10. April, 9.45 Uhr, fortgesetzt. mav