Aderlass bei Arminia

Ludwigshafen.Mit einer unerwarteten 2:3-Heimniederlage gegen den Beinahe-Absteiger FSV Jägersburg verabschiedete sich der FC Arminia 03 Ludwigshafen in der Fußball-Oberliga in die Sommerpause. „Es war fast peinlich, wie wir aufgetreten sind“, gab Geschäftsführerin Gisela Schaar zu, „in Anbetracht unserer Personalsituation muss man auch Verständnis haben.“ Die Saarländer führten schon nach fünf Minuten und ließen sich durch den Ausgleichstreffer von Yigzaw Testagaber (11.) nicht aus dem Konzept bringen: Arman Ardesfani (39.) und Tim Schäfer (53.) holten die Führung zurück. Für die Rheingönheimer verkürzte Suraphael Mangtzu (75.).

Der letzte Spieltag war ein Fingerzeig, wie sich die Arminen in der nächsten Saison präsentieren: Mit einer fast völlig neuen Truppe. Nur neun der 30 Spieler, die seit Saisonbeginn zum Kader gehörten, stehen künftig dem Trainer Hakan Atik zur Verfügung. „Das ist der wohl größte Aderlass in der Geschichte unseres Vereins,“ sagte Gisela Schaar. Dem Kader gehören noch Nico Pantano, Felix Funk, Rik Hiemeleers, David Braun, Rayan A-Madani, Marcel Steigleder, Talha Demirhan, Fabian Herchenhan und Suraphael Mangtszu an. Den Verein haben unter anderem die beiden Torhüter Kevin Urban und René Lacroix sowie Tim Amberger verlassen. rs

