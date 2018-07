Adler-Denkmal bald Thema im Ortsbeirat

Anzeige

Ludwigshafen.Es ist still geworden in den vergangenen Wochen um das heftig umstrittene Kriegerdenkmal auf dem Gelände der protestantischen Kirche im Stadtteil Ruchheim. Zu Beginn des Jahres hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) angekündigt, die seit Jahren schwelende Auseinandersetzung zwischen der evangelischen Gemeinde und dem Freundeskreis für Heimat- und Denkmalpflege im ersten Quartal befrieden zu wollen. Bislang waren ihre Bemühungen vergeblich.

Sie zeige bereits seit Amtsantritt guten Willen, mit beiden Parteien ins Gespräch zu kommen, lässt Steinruck mitteilen. „Leider war es von Seiten der evangelischen Kirche immer noch nicht möglich, bezüglich des Adlers zu sprechen.“ Dies soll sich jedoch bis spätestens September ändern. Dann nämlich soll das Thema auf Wunsch der Oberbürgermeisterin im Ruchheimer Ortsbeirat auf die Tagesordnung gesetzt werden. „Jutta Steinruck ist an der Sache dran. Ich hoffe, dass wir dann im September eine Lösung präsentieren und den Ortsbeirat darüber informieren können“, sagt Ruchheims Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger (SPD).

Stellungnahme untersagt

„Wir gehen ohne Aufregung an die Sache heran“, betont sie. In den vergangenen Wochen habe es im Stadtteil auch keine öffentliche Debatte mehr über das umstrittene Kriegerdenkmal gegeben. „Auch der Freundeskreis war der Ansicht, dass das Thema jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollte“, so Scharfenberger.