Adler zurück auf Denkmal

Ludwigshafen.Das umstrittene Denkmal vor der evangelischen Kirche in Ruchheim ist wieder vollständig: Laut Stadt hat ein Steinmetzbetrieb die Replik des Adlers, der vor Jahren zu Bruch gegangen war, auf den Obelisken montiert. Wie berichtet, hatte in dem Stadtteil ein erbitterter Zwist um das Denkmal getobt, das an die Teilnehmer des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 erinnert. Ein Freundeskreis für Heimat- und Denkmalpflege wollte den Adler ersetzen, die Kirchengemeinde sträubte sich – bis Stadtchefin Jutta Steinruck (SPD) ein Machtwort sprach. Nun soll eine Tafel das Denkmal einordnen. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019