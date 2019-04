„Ältere Frauen melden sich oft erst spät“

Ludwigshafen.Seit 21 Jahren ist Monika Raab in der Beratungsstelle des Vereins Wildwasser und Notruf tätig. Sie berät und unterstützt Mädchen und Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren oder in ihrem Umfeld erlebt haben. Zum 1. Mai geht die 64-Jährige in den Ruhestand.

Weniger ist ihre Arbeit über die Jahre nicht geworden. „Es sind andere Dinge hinzugekommen – mehr Facetten“, erzählt die Sozialpädagogin. Neu sei unter anderem, dass auch ältere Frauen über schlimme Vorkommnisse in ihrer Kindheit sprechen. „Viele melden sich oft erst spät“, weiß Raab. „Scham ist eine große Hürde.“

Raab und ihre Kollegin Mareike Ott sind insgesamt 50 Stunden pro Woche in der Beratungsstelle. „Man glaubt gar nicht, wie schnell diese Stunden voll sind“, berichtet Ott. 205 Personen haben nach Angaben des Vereins im vergangenen Jahr die Beratungsstelle aufgesucht. 553 Gespräche wurden vor Ort oder telefonisch geführt. 66 Mal erfolgte der Austausch per E-Mail. In 20 Fällen wurden die Betroffenen während Prozessen oder bei Behördengängen begleitet.

Wie lange ein Gespräch dauert, ist individuell unterschiedlich. Nach den Übergriffen sind die Opfer nicht gleichermaßen stark belastet. „Manche Frauen benötigen nur ein Gespräch, andere kommen jahrelang zu uns“, weiß Raab. „Eine typische Arbeitswoche gibt es nicht“, ergänzt ihre Kollegin.

Nicht alle Ratsuchenden sind Opfer von Gewalt. Mehr als ein Drittel erkundigt sich für Dritte. „Manchmal bekommen Lehrer oder Erzieher mit, dass sich ein Mädchen der Klasse seltsam verhält, und fragen bei uns nach, ob etwas unternommen werden sollte.“

Neben der Beratung zählen Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit zu den Tätigkeitsbereichen des Vereins. Während der Fortbildungen lernen die Teilnehmer, wie sie mit sexueller Gewalt in ihrem Umfeld umgehen können. „Es ist wichtig, darüber zu sprechen“, sagt Ott.

Den Verein Wildwasser und Notruf gibt es seit 1989. Finanziert wird er durch Förderungen von Land, Kreis und Stadt sowie durch Mitgliedsbeiträge. „Bei weniger als 30 Mitgliedern kommt da allerdings nicht viel zusammen“, erzählt Raab. Aus finanziellen Gründen waren im vergangenen Jahr die Wochenstunden für die Beratung zeitweise auf 36 reduziert worden. Dass Raabs Nachfolgerin ab 2. Mai weniger Arbeit hat, ist eher unwahrscheinlich: „Die sexuelle Gewalt ist nicht weniger geworden. Es wird jetzt nur mehr darüber gesprochen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019