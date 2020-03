Änderung für Kunden

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) schließen wegen der aktuellen Corona-Entwicklung ab Dienstag, 17. März, ihr Kundenzentrum in der Industriestraße für die persönliche Beratung. Die Mitarbeiter bleiben aber telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auch über das Online-Portal können sich Kunden an das Energieversorgungsunternehmen wenden. „Bei der Schließung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um Kunden, deren Angehörige und Mitarbeiter zu schützen“, so eine Pressesprecherin.

Der Kassenautomat für Bareinzahlungen steht den TWL-Kunden weiterhin von Montag bis Donnerstag von 5.30 bis 22 Uhr und freitags von 5.30 bis 20 Uhr zur Verfügung. Kunden können sich mit ihren Anliegen telefonisch unter 0800/11 22700 montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr, per E-Mail oder über das Online-Portal melden. ott

