Ärzte beleuchten seelische Leiden

Ludwigshafen.Die Woche der seelischen Gesundheit wird in diesem Jahr auf einen einzigen Tag komprimiert. Dieser Aktionstag widmet sich am Samstag, 30. März ,von 10 bis 16 Uhr in der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis (Europaplatz) dem Thema „Seelische Gesundheit im Alter –Demenz, Depression und Co.“

Nach der Begrüßung um 10 Uhr durch Landrat Clemens Körner und Jörg Breitmaier, Chefarzt im Krankenhaus Zum Guten Hirten, beginnt das Programm mit einem Vortrag über Lebensqualität im Alter von Gerontologin Stefanie Wiloth. „Senioren sind häufig seelisch verletzlich, durch eine körperliche Krankheit oder Einsamkeit. Sie haben jedoch auch Ressourcen, die es zu finden gilt“, sagte Andrea Hilbert, Psychiatriekoordinatorin der Stadt Ludwigshafen, bei einer Pressekonferenz. Trotz Demenz und Depression soll Lebensqualität erhalten bleiben. „Es gibt viele Stationen im Leben, an denen man besonders verletzlich ist, hauptsächlich Übergangsphasen. Bei den Senioren ist dies der Übergang vom Beruf in die Rente. Wenn die Kollegen gleichzeitig das soziale Umfeld waren, gibt es einen Bruch“, so Melanie Krebs, Psychiatriekoordinatorin der Stadt Frankenthal.

In der Mittagspause gibt es zur Auflockerung das Improvisationstheater „Wer, wenn nicht 4“ mit dem Thema „Alter schützt vor seelischer Gesundheit nicht“, bei dem das Publikum einbezogen wird – wenn es möchte. Den Nachmittag läutet Oberarzt Lutz Pech mit dem Thema Depression im Alter ein. „Wir möchten die Senioren und ihre Angehörigen hierfür sensibilisieren, denn für viele ist Depression noch immer ein Tabuthema, obwohl jeder vierte Mensch einmal in seinem Leben davon betroffen ist“, sagte Dennis Tamke, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Zwei Angebote zum Mitmachen

Im anschließenden Vortrag von Chefarzt Jörg Breitmaier über Demenz geht es um einen guten Umgang mit Betroffenen und Unterstützungsmöglichkeiten für sie und Angehörige. Im Rahmenprogramm gibt es eine Ausstellung und zwei Mitmach-Aktionen, davon eine mit Bewegung und eine kreative. „Wir wollen zeigen, dass eine Erkrankung im Alter keine Sackgasse ist, und dass man den Mut haben soll, sich Hilfe zu holen – je früher, desto besser“, erklärt Melanie Krebs die Zielsetzung des Aktionstages. Kge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019