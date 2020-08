Ludwigshafen.Bei der Debatte um das geplante Ärztehaus in Oppau hält die CDU das Projekt für unverzichtbar. „Die Zahlen und Prognosen sprechen eine eindeutige Sprache: Das Ärztehaus ist ein Muss“, sagt Roman Bertram, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands und Stadtratsmitglied. „Das Vorhaben nicht zu unterstützen, wäre das krasse Gegenteil einer vorausschauenden, verantwortungsvollen kommunalen Gesundheitspolitik.“ Bei der ärztlichen Versorgung in den nördlichen Stadtteilen würden große Lücken klaffen, wenn sich nichts tue. Die Lage an der Horst-Schork-Straße sei unter allen geprüften Standorten der am besten geeignete. Er biete zudem die Chance, dass das Projekt zeitnah umgesetzt werde.

Mit der Kritik der Anwohner müsse im weiteren Prozess fair und angemessen umgegangen werden, so die Union. Dabei weist sie darauf hin, dass sich die geplante Bebauung nur auf die ärztliche Versorgung konzentriere und man von der anfangs angedachten Geschosswohnungsbebauung abgerückt sei. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020