AfD-Bürgerbüro mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen.Am Bürgerbüro der AfD in Ludwigstraße sind der Rollladen und ein Schild in der Nacht zum Sonntag mit Farbe beschmiert worden. Die Schadenshöhe steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. „Die Täter stammen mutmaßlich aus der Antifa-Szene“, sagt Kreisvorsitzender Timo Weber. Belege habe die Partei dafür nicht. „Die Hass- und Hetzkampagne der Ludwigshafener Linken trägt erste Früchte. Vor einiger Zeit wurde unser Kreisverband auf übelste Weise medial diffamiert“, erklärt Weber mit Verweis auf eine Protestkundgebung gegen das AfD-Büro, an dem auch zwei Linken-Stadträte teilgenommen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0621/963-2122. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020