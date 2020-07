AfD-Fraktionschef tritt zurück

Ludwigshafen.Der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion, Pascal Bähr (Bild), ist von seinem Amt zurückgetreten. Der Hotelfachmann gab dafür berufliche Gründe an, ohne nähere Angaben zu machen. „Nun stehe ich einem neuen beruflichen Abschnitt gegenüber, der es mir nicht mehr möglich macht, dieses Ehrenamt in der Form auszuüben, wie es ihm gebührt“, sagte der 25-jährige Friesenheimer. Der AfD und ihren Zielen bleibe er wie in den vergangenen sieben Jahren als Partei- und Fraktionsmitglied sowie als Funktionär der Nachwuchsarbeit und an anderer Stelle fest verbunden, so Bähr. Bis zur Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden übernimmt Stellvertreter Johannes Thiedig das Amt. Die AfD-Fraktion ist die drittstärkste im Stadtrat. ott (Bild: AfD)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020