„AfD-Resultat erschütternd“

Ludwigshafen.Während die Fraktionschefs der großen Parteien mit dem Trend hadern, herrscht bei den Grünen Zufriedenheit. Heike Scharfenberger (SPD) kommentierte die Resultate wie folgt: „Es freut mich, dass wir im Stadtrat vorn liegen. Das AfD-Resultat ist erschütternd. Jetzt müssen wir den Montag abwarten, bis die endgültigen Ergebnisse feststehen. Dann können wir in die Gespräche mit anderen Parteien gehen.“ Peter Uebel (CDU) war schwer enttäuscht: „Die Trends sind deutlich schlechter als unsere Erwartungen, auch weil wir im Wahlkampf eine bessere Atmosphäre wahrgenommen haben. Schwierig ist, dass keine richtige Mehrheit da ist. Keine Koalition in Zeiten, in denen wir stabile Mehrheiten im Rat dringend brauchen“, meinte er.

Ganz anders die Stimmungslage bei Hans-Uwe Daumann (Grüne): „Sensationell. Wir sind belohnt worden für unsere engagierte Arbeit im Stadtrat. Natürlich haben wir auch vom Bundes- und Europatrend profitiert. Themen wie Klimaschutz haben eine Rolle gespielt, dank Fridays for Future.“ Auch Rainer Metz (FWG) war zufrieden. „Drei Sitze sind uns sicher, in fast allen Ortsbeiräten sind wir vertreten. Die große Koalition hat ihre Mehrheit verloren.“ Laut Thomas Schell (FDP) sei es vorhersehbar gewesen, dass sich die Bürger für rechts und grün entscheiden. „Auch, weil die Grünen von bestimmten Medien gepusht wurden. Gut ist, dass die FDP im Stadtrat wieder dabei ist“, sagte er.

Liborio Ciccarello (Linke) erklärte: „Wir haben etwa 30 Prozent zugelegt, das ist eine Anerkennung der von uns geleisteten Arbeit im Stadtrat. Dass die AfD so stark ist, zeigt, dass man die Ängste der Leute ernst nehmen muss.“ Andreas Kühner geht für seine LKR von einer Zitterpartie aus. „Wir hoffen, dass es noch für einen Sitz reicht.“ hbg

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019