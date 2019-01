Aggressive Bettler unterwegs

Ludwigshafen.Im Stadtgebiet ist es in den vergangenen Wochen oder Monaten offenbar häufiger vorgekommen, dass Bürger von Bettlerinnen und Bettlern bedrängt wurden. Das teilt die Ludwigshafener Stadtverwaltung mit. Manchmal hätten die Personen vorgegeben, in einer Notlage zu sein, und in aufdringlicher Weise um eine Geldspende gebeten.

Der Bereich Öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung rät Bürgern, in solchen Fällen besonders wachsam und vorsichtig zu sein. Es sei durchaus möglich, dass Bettler mit ihrem Verhalten ablenken wollen – und sie es in Wirklichkeit darauf abgesehen haben, ihre Opfer zu bestehlen. Auch andere Städte kennen das Problem. Dort wurden unter anderem Platzverweise ausgesprochen. fab

Montag, 28.01.2019