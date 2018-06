Aggressiver 30-Jähriger

Anzeige

Ludwigshafen.Fußballspielende Kinder haben in Ludwigshafen zu handfesten Auseinandersetzungen geführt. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte sich ein 61-Jähriger aus dem Fenster gelehnt und sich über den Geräuschpegel der Kinder beschwert. Dadurch geriet er mit einem 30-jährigen Anwohner in Streit, der daraufhin zur Wohnung des 61-Jährigen ging. Noch an der Tür trat er seinem Kontrahenten gegen den Oberkörper, woraufhin dieser stürzte.

Auch als die Polizei am Freitagabend in der Wohnung eintraf, verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Die Beamten mussten ihm Handschellen anlegen, wogegen sich der 30-Jährige mit Leibeskräften wehrte. Zwei Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, der 61-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich. Auf den 30-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands und Körperverletzung zu. fab