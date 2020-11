Ludwigshafen.Polizeibeamte haben einen 25-Jährigen in Gewahrsam genommen, der am Hauptbahnhof mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hat. Als die Polizisten am späten Samstagabend seine Personalien aufnehmen wollten, soll sich der Mann aggressiv verhalten und eine Kampfhaltung eingenommen haben. Die Beamten mussten zweimal mit dem Einsatz einer Elektroschockpistole drohen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 01.11.2020