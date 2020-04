Aktion gegen Profitgier

Auf Plakaten und Bannern stehen die Forderungen des Bündnisses. © caritas

Ludwigshafen.Mit Plakaten und Bannern hat sich das Aktionsbündnis Wohnen Ludwigshafen an einer bundesweiten Protestaktion zum Schutz von Bewohnern in Gemeinschaftsunterkünften in Zeiten von Corona beteiligt. Der Zusammenschluss sozialer Einrichtungen fordert unter anderem, Zwangswohngemeinschaften in den städtischen Einweisungsgebieten aufzulösen und Zwangsräumungen sowie Strom- und Wassersperren zu stoppen. Die Corona-Pandemie sei eng mit der Wohnungsfrage verknüpft. „Am schlechtesten vor einer Infizierung schützen können sich alle, die keine eigene Wohnung haben, auf der Straße oder in beengten Gemeinschaftsunterkünften leben“, schreibt das Bündnis in einer Mitteilung. Die Kernbotschaft des „Housing Action Day“ lautete: „Wohnen für Menschen, statt für Profite!“ jei

