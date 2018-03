Aktion zum Frühjahrsputz

Anzeige

Ludwigshafen.Mit Handschuhen sammelt der Ruchheimer Thorsten Krimm (Bild) Müll in seinem Stadtteil ein. Er ist einer von rund 20 Ehrenamtlichen, die im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“ Ruchheim für den Frühling vorbereitet haben. Heute geht die Aktion in Maudach weiter. Der Treffpunkt ist um 16 Uhr am Ortsvorsteherbüro, Von-Sturmfeder-Straße 3. Auch die Vereine des Stadtteils wie der Carneval-Club Mondglotzer und der GTF helfen dabei mit, Graffiti von Wänden zu entfernen und achtlos Weggeworfenes aufzusammeln. Die Aktion dauert bis Ende April an.