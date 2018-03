Aktion zum Vogelschutz

Anzeige

Ludwigshafen.Der Nabu Ludwigshafen lädt am Samstag, 24. Februar, Familien zum Nistkastenbau ein. In der Werkstatt des Bauernhofs Schmidt in Rheingönheim (Jakobsgasse 1) können Kinder von 10 bis 12 Uhr in Begleitung eines Elternteils Bausätze für Meisenkästen zusammenbauen. Ehrenamtliche des Vereins übernehmen die Anleitung. Das vorgesägte Holz kostet zwölf Euro. Da die Werkstatt nicht beheizt ist, wird warme Kleidung empfohlen. Um eine Anmeldung wird unter Tel. 0621/55 51 50 oder 0621/55 17 87 sowie per E-Mail an nabu.ludwigshafen@nabu-rlp.de gebeten.