Aktionstag vor Öffnung

Ludwigshafen.Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Willersinn-Freibads am Samstag, 11. Mai, bietet die Stadt einen Aktionstag mit Livemusik. Bei dem „Pre-Opening“ am Freitag ab 16.30 Uhr können die Besucher Aqua-Jogging und Aqua-Fitness ausprobieren oder Wasserbasketball im Sportbecken spielen. Ausnahmsweise ist die Benutzung von Wassermatten und Pool-Nudeln erlaubt – auch im Sportbecken. Das Badpersonal bringt das Zubehör mit, das normalerweise bei Schwimmkursen in den Hallenbädern verwendet wird. Im Eintrittspreis von 9,80 Euro sind ein Getränk und ein kleiner Snack inbegriffen. Wer möchte, kann den Abend in der benachbarten Sunshine Beach Bar ausklingen lassen, die an diesem Abend bereits geöffnet ist. Karten für das „Pre-Opening“ gibt es ab sofort in den Hallenbädern Süd und Oggersheim ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019