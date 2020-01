Alkohol in Schwangerschaft: Ausstellung zeigt Folgen

Ludwigshafen.Im Foyer des Klinikums Ludwigshafen wird im Februar ein Kuppelzelt aufgebaut, das ein menschliches Organ darstellt: eine Gebärmutter. Wer hineingeht, übernimmt die Perspektive eines ungeborenen Kindes. Im Mittelpunkt steht die Frage, was mit dem Fötus passiert, wenn die Mutter Alkohol trinkt – und zwar nicht regelmäßig, sondern vielleicht nur einmal in neun Monaten. Da dieses eine Mal schon zu viel sein kann, nennt sich die Ausstellung „Zero“ (Null).

„Es gibt Studien darüber, ob man sich ein Ausnahme-Glas gönnen darf. Doch man kann nicht genau sagen, wo die Grenze liegt, daher sollte man komplett auf Alkohol während der Schwangerschaft verzichten“, sagte Nelli Chamarina, leitende Ärztin der Geburtshilfe. Die Symptome sind sehr unterschiedlich, sie reichen von Wachstumsverzögerung über Fehlbildungen am Hirn und am Herzen hin zu geistig und motorischen Einschränkungen. Und selbst im Erwachsenenalter können die Betroffenen noch unter Verhaltens- und Konzentrationsstörungen leiden. Der Fachausdruck lautet FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders).

„Alkohol ist sogar schlimmer als Nikotin, denn das Ungeborene baut ihn zehnmal so langsam ab wie ein Erwachsener“, fügte Chamarina hinzu. „Es geht bei der Ausstellung nicht um Suchtkranke, die in jedem Fall betreut werden, sondern um alle Schichten. Also die Frauen, die mäßig trinken und nicht suchtgefährdet sind“, so Stefanie Fischer von der Diakonie Pfalz. Die Ausstellung wurde entwickelt vom FASD-Netzwerk Nordbayern, dort kann sie ausgeliehen werden. Dass sie im Klinikum Station macht, wurde finanziell ermöglicht durch die Landeszentrale für Gesundheitsförderung und dem Rat für Kriminalitätsverhütung, Bereich Suchtprävention.

In der interaktiven Ausstellung wird der Weg des Kindes, von der Zeugung bis zur Geburt, dargestellt. Bei jedem Monat können die Besucher anhand von Säckchen das aktuelle Gewicht feststellen. Es gibt Touchscreen-Stationen und eine sprechende Puppe, die aus der Sicht eines Kindes mit FASD von ihren Problemen erzählt. „Wir möchten mit der Ausstellung viele Menschen erreichen, außerdem sollen die Jugendlichen offen darüber sprechen“, sagte Verena von Hornhardt vom Rat für Kriminalitätsverhütung.

Schulen bauen die Ausstellung in ihren Stundenplan mit ein, es haben sich bereits Klassen angemeldet. Die Schüler der BBS I helfen sogar bei der Betreuung der Ausstellung, für komplexere medizinische Fragen stehen Fachleute zur Verfügung.

Die Ausstellung kann besichtigt werden in der Woche vom 10. bis 14. Februar, montags, dienstags, donnerstags 9 bis 16 Uhr, mittwochs 9 bis 12 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr. kge

