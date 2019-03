Alkohol und Gladiatoren

Ludwigshafen.Artenvielfalt, Bürgerbeteiligung, römische Gladiatoren und die Bedeutung des Schlafs für die Gesundheit – breit ist die Themenvielfalt beim Studium Generale, das die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft im Sommersemester anbietet. Die öffentlichen Vorlesungen in der Aula (Ernst-Boehe-Straße) beginnen jeweils um 16.30 Uhr. Um den „richtigen Umgang mit Alkohol“ geht es beim Auftakt am 26. März mit Helmut K. Seitz vom Zentrum für Alkoholforschung am Uniklinikum Heidelberg. Manuela Glaab (Universität Koblenz-Landau) stellt am 2. April Perspektiven einer neuen Beteiligungskultur vor.

Michael Rademacher (Fachhochschule Bingen) informiert am 9. April über den Rückgang der Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Kulturelle und ökonomische Aspekte der römischen Gladiatoren erläutert Christian Mann von der Universität Mannheim am 16. April. Chancen und Risiken des Wirtschaftswachstums wägt Michael von Hauff (TU Kaiserslautern) am 30. April ab. „Schlaf wirkt Wunder“ berichtet Hans-Günter Weeß vom Pfalzklinikum Klingenmünster am 7. Mai. ott

