Alkoholfahrt endet an Tankstelle

Ludwigshafen.Ein betrunkener Autodieb ist in Mundenheim nicht weit gekommen, seine Fahrt endete an einer Tankstelle. Wie die Polizei gestern mitteilte, entwendete ein 24-Jähriger am Donnerstag gegen 6 Uhr einen Audi A6 in der Karolina-Burger-Straße und fuhr damit durch die Stadt. An einer Tankstelle in der Mundenheimer Straße streifte das Fahrzeug einen Container und kam danach zum Stehen. Von dem lauten Knall aus Richtung der Tankstelle alarmiert, begab sich auch der 32-jährige Fahrzeugbesitzer zum Tatort und versuchte, den Mann zu stellen. Mit der Hilfe weiterer Zeugen konnte er den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Dieb, der keinen Führerschein besitzt, einen Alkoholwert von 2,06 Promille. ott