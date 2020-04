Alkoholfreier Schutz vor Viren

Ludwigshafen.Feiner Sprühnebel benetzt die Krankentrage und den Defibrillator. Die Lanze schwenkt weiter, nach links und rechts, schon ist auch die Wand zur Fahrerkabine besprüht. Keine Minute später ist der komplette Innenraum des Rettungswagens desinfiziert. Länger dauert es bei einer Arztpraxis, einem Lebensmittelgeschäfts oder einem Baumarkt, aber auch dies ist mit dem Sprühgerät in Rekordzeit zu schaffen. In Zeiten von Corona ist das schon mal eine gute Idee, wenn die Desinfektionsmittel nicht chronisch knapp wären. Aber auch da hat der Friesenheimer Geschäftsmann Sascha Enders eine Lösung: In Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Saarbrücken hat er ein wasserbasiertes Desinfektionsmittel auf den Markt gebracht, das frei von Alkohol und genauso gut einsatzbar und wirksam ist.

Wie im Schwimmbad

Ähnlich wie in Schwimmbädern und ungefährlich wie in Kochsalz sorgt eine Chlorverbindung für effektiven Schutz vor Viren, Keimen und Sporen. Dabei kommt kein Gefahrstoff zum Einsatz, es ist frei von Tensiden und Aldehyd. Und es besteht keine Kennzeichnungspflicht. Der Clou daran: „Das Mittel greift die Ware nicht an“, so Enders. Selbst Papier wird nicht aufgeweicht, versichert er – ein Vorteil gegenüber der alkoholbasierten Lösung.

Die Idee dazu hatte er schon, als die ersten Corona-Fälle in China auftraten und noch weit entfernt schienen. „Wir wollten die Produktionskapazitäten langsam aufbauen; jetzt kommen wir nicht mehr hinterher“, erzählt Enders. Vier Mitarbeiter sitzen am Telefon und nehmen Bestellungen entgegen; geliefert wird sobald wie möglich.

„Wollen gleich loslegen“

Hier vor Ort will Enders helfen, wo er kann und gebraucht wird – notfalls auch in der Eberthalle, wo die Stadt ein Behelfskrankenhaus eingerichtet hat. Sieben hochwertige Sprühgeräte, die auch zur Reinigung oder gar zum Lackieren verwendet werden können, hat er kurzfristig umfunktioniert – mit Pumpen einer US-Firma, mit Teflon spezialbeschichtet und damit korrosionsfrei, gehärtet und langzeiterprobt. „Wir wollten nicht erst lange testen, sondern gleich loslegen“, betont Enders im Gespräch mit dieser Redaktion. Baumärkte hätten schon „starkes Interesse“ bekundet, die Verhandlungen laufen gerade. Möglich und sinnvoll wäre aber auch ein Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Produktionsstätten für Lebensmittel. „Wir sind da für alles offen“, so Enders.

Einzige Bedingung: Vorerst stehen nur er oder sein Vater Rainer am Sprühgerät und bedienen Pumpe und Sprühlanze. Die Apparaturen sind zu teuer und werden zu dringend gebraucht, um sie jedem in die Hand zu drücken. „Wir wissen, wie es geht, und werden weitere Mitarbeiter einweisen.“ Auf einen Dauereinsatz bereiten sich beide Männer vor; sie hoffen aber, dass ihre Dienste nicht ganz so dringend gebraucht werden wie befürchtet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020