„Alkoholkontrolle“ aus dem Glas

Ludwigshafen.Ob Neujahrsempfang, Prunksitzung oder Straßenfasnacht – die Huddelschnuddler sind nicht zu überhören. Doch die Guggenmusiker können noch mehr: Bei der Friesenheimer Miljöhsitzung haben sie den Part übernommen, für den jahrelang die Chorgemeinschaft zuständig war. Als Mitveranstalter unterstützten sie die KG Eule beim Aufbau und der Bewirtschaftung vor und hinter der Bühne. Fast 20 Jahre nach ihrer Gründungsversammlung in Friesenheim sind sie damit wieder im Stadtteil angekommen.

Lukas Weber, einer der musikalischen Leiter der Huddelschnuddler, übernahm die Rolle des Gastgebers an der Seite von Eule-Sitzungspräsident Michael Stein. Im Trio mit seinem Chef Jockel Mendel gaben sie sogar eine Gesangseinlage zum Besten mit viel Lokalkolorit und dem Bekenntnis „Sag Du zu Lu“. Der prominentesten Zuschauerin in der TSG-Halle – Jutta Steinruck – dürfte dies gefallen haben. Zu sehen gab es eine Mischung aus Büttenreden, Musik zum Mitsingen und Schunkeln sowie die schwungvollen Tänze der Garden. Als Eisbrecher tanzten sich die die Kleinsten, die Käuzchen, in die Herzen der Zuschauer.

Narrenmund tut Wahrheit kund, war das Motto des Bogenschützen vom Ebertpark (Constanze Kraus). In Afrika und auf den Seychellen surft es sich im Internet auf schnelleren Wellen als bei uns. Immerhin ist Friesenheim gut vernetzt: Da reicht ein Gang über den Wochenmarkt und man ist bestens informiert. Angesichts milliardenschwerer Probleme im städtischen Haushalt ist der neue Kämmerer zu bemitleiden. Auch die Baustellen im Stadtgebiet werden eher mehr. Da wird sich die Natur bald die Straßen zurückerobern, während die Pendler im Stau stehen. Warum also nicht gleich einen „Nationalpark LU“ ausrufen, rät der Bogenschütze.

Stimmungsmacher im Dirndl

Die ersten Zugaberufe gab es für Sabine Mendel und Lukas Weber im Dirndl, die mit „Servus, Grüezi und Hallo“ für Stimmung sorgten. Lisa Stein trat als „Fraa Bumbewasserzong“ auf. Von der Veranlagung her ist sie schlank und „wunderschä“, nur ihr Körper kann das nicht so richtig zeigen. Statt Wespentaille hat sie eher eine Hummelhüfte. Dafür ist mit ihr gut Kirschen essen. Und Schokolade und „Worscht und Fläsch“. Beim Staubsaugen trägt sie schon mal Kopfhörer – und bekommt dann gar nicht mit, dass der Stecker nicht drin ist.

Einen Gutschein für eine Leibesvisitation hatte Wachtmeister René Weintz dabei. Als „die Ordnungsmacht“ schritt er durch die Reihen und machte hier und da eine „Alkoholkontrolle“ per großem Schluck aus fremdem Glas. Der Pfälzer Waldverein ließ mit seiner Schlager Playback Show den Saal schunkeln. Klamauk vom Feinsten boten „Hotte & Pit“ (Horst Sieghold und Peter Karg) als trinkfester Patient und missionarisch veranlagter Arzt. Etwas schwer von Begriff, nimmt der eine alles wörtlich und bringt so den anderen zur Verzweiflung. Mit „Prost Volk!“ ließ Eulen-Senator Peter Arnold auf Gesang, Weib und Wein anstoßen. Als trinkfreudiger Kurfürst Friedrich von der Pfalz gilt für ihn: „Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen.“

Ein Wirbelwind auf der Bühne ist Tanzmariechen Tamina Wolff (10). Einen tänzerischen Ausflug in die Pfalz boten die Offiziere, die Nelken feierten ihren „Domino Day“. Aktuell war der Schautanz der Kadetten mit ihrer Pinguinschule: „Wer ist unser größter Feind?“ fragten sie. „Der Klimawandel“, so die Antwort.

