Alle wollen zum „Kultmoderator“

Angefangen habe alles mit dem Oberbürgermeister-Wahlkampf von Jutta Steinruck vor rund eineinhalb Jahren, den der gebürtige Rüsselsheimer unterstützte. „Sie hat mitbekommen, dass ich Videos für Facebook und Youtube mache und so haben wir ein Interview aufgezeichnet“, sagt Zipfel. Anschließend habe die heutige Oberbürgermeisterin ihn und seinen Redaktionspartner Michael König ermutigt, weiterzumachen. „Sie ist also schuld“, so der selbst ernannte „Kultmoderator“. Das Projekt nahm seinen Lauf, die Gäste auf der Eckbank wurden immer bekannter und heute haben die Talkrunde bei Facebook bereits mehr als 16 400 Menschen mit „Gefällt mir“ markiert.

Rainer Zipfel, der seine Gesprächspartner immer in schwarzem Anzug, weißem Hemd und roter Krawatte empfängt, verfolgt mit seiner Show drei Ziele: „Ich möchte, dass die Diskussionen informativ und verständlich sind. Außerdem soll es dem Gast Spaß machen“, erklärt der 56-Jährige. Generell spielen Spaß und Humor für den Ludwigshafener eine große Rolle. „Wir wollen das Publikum unterhalten, nicht immer alles so todernst nehmen.“

Dass Zipfel überhaupt noch vor der Kamera sitzen kann, ist nicht selbstverständlich. Fünf Jahre ist es her, dass Ärzte bei dem kleinwüchsigen Mann eine Blutvergiftung diagnostizierten. Die Keime waren bis in Wirbelsäule, Lunge und Herzklappen vorgedrungen. „Ich konnte mich nicht mehr bewegen“, erinnert sich Zipfel. Er kam ins Marienkrankenhaus in Ludwigshafen, wurde neun Stunden in der Notaufnahme behandelt. „Fünf Minuten später und ich wäre tot gewesen“, sagt er.

Dennoch behielt Zipfel seine lebensfrohe Art bei. Auch in dem Dreivierteljahr, das er im Krankenhaus verbrachte, war er es, der die anderen Patienten aufmunterte, ihnen Mut zusprach. „Angst habe ich nie gehabt“, meint er. Auch seine Kleinwüchsigkeit habe ihn im Leben nie belastet. „Einmal hat mich ein Junge ausgelacht. Aber als er mich besser kannte, ist das nie wieder passiert.“

Studierter Klarinettist

Vor seiner Erkrankung war Zipfel Musiker. Der studierte Klarinettist, der auch an der Frankfurter Oper spielte, unterrichtete Meisterschüler in Friedelsheim. Nach dem Krankenhausaufenthalt musste er die Arbeit aufgeben. Er zog bei Micheal König in Maudach ein, der sich auch um die Pflege seines schwerbehinderten Kumpels kümmert. „Gemeinsam kamen wir auf die Idee, die Videos zu machen. Irgendwie musste es ja weitergehen“, sagt Zipfel. Für ihn ist „Rainer Zipfel’s Talkrunde“ letztlich zum Glücksfall geworden. Durch sie kann er seiner zweiten Liebe neben der Musik nachgehen – der journalistischen Arbeit. Seine Leidenszeit merkt man ihm vor der Kamera nicht an. Dort kommt der kleine Mann ganz groß raus.

