Allerlei Angebote rund ums Haus

Ludwigshafen.Wer sein Haus renovieren oder sanieren will, eine Immobilie kaufen oder mieten will, wurde am Wochenende in der Eberthalle fündig. Eine Bau- und Immobilienmesse informierte über die Möglichkeiten. „Wir veranstalten die Messe deutschlandweit in 40 Städten. In Ludwigshafen sind wir zum ersten Mal“, sagte Messemanager Gunnar von Grawert-May. Um die 2000 Besucher wurden erwartet. Bei der Veranstaltung dürfe man nicht mit rekordverdächtig hohen Besucherzahlen rechnen: „Hierher kommen hauptsächlich Leute, die konkretes Interesse haben und in den nächsten zwölf Monaten eine bauliche Veränderung planen.“

An 50 Ständen präsentierten Aussteller alles rund ums Bauen, von Wendeltreppen und Fliegengittern bis hin zur Trockenlegung des Kellers. In Ludwigshafen nicht fehlen durfte die BASF-Gesellschaft Wohnen und Bauen. „Die BASF hat schon sehr lange Werkswohnungen. Neu sind die Quartiere im Ligustergang in der Gartenstadt. Insgesamt bieten wir rund 6000 Wohnungen an, zum Kaufen und zum Mieten – und für jeden Geldbeutel“, so Elisabeth Tielkes. Auch die GAG war mit einem Stand vertreten und stellte außer sozialen Wohnungsbauprojekten auch Gästewohnungen und Immobilien zum Kauf vor.

Lang war auch die Liste der Vorträge. Gerhard Christoph, Mitglied des Seniorenrats und eifrig als mobiler Wohnberater im Einsatz, informierte über Leben und Wohnen im Alter. Die Polizei gab Tipps gegen Einbrecher – im Vortrag und am eigenen Stand. „Die Nachfrage nach Sicherheitsvorkehrungen ist hoch, denn durch Medienberichte ist das Bewusstsein gestiegen. Manche Vorkehrungen sind nur ein Handgriff – zum Beispiel das Fenster und die Tür nicht nur zuziehen, sondern abschließen, wenn man das Haus verlässt“, sagte Polizeioberkommissarin Susanne Lantz.

Eine Alternative zum konventionellen Wohnen stellte die Initiative „Wohnen mit Freunden“ vor. „Die Grundidee war eine selbstgewählte Nachbarschaft und das Vorbeugen gegen Vereinsamung. Man schließt sich mit Freunden zusammen und gründet offiziell eine Wohn-KG. Die Wohnungen sind zwar separat, doch es gibt einen Gemeinschaftsbereich mit Garten, Dachterrasse und vielem mehr“, so Ralf Jung, der mit seiner Frau zusammen in Oggersheim lebt, wo die KG ein Grundstück mit acht Wohneinheiten besitzt.

Ansprechpartner gesucht

Mit Plänen für die eigenen vier Wände kamen Jochen und Petra aus Grünstadt zur Messe. „Unser Haus ist schon etwas älter, daher suchen wir Ansprechpartner für Renovierungen, zum Beispiel bei nassen Wänden. Nebenbei schauen wir uns nach einem Haus für unsere Kinder um, die noch in Miete wohnen“, sagte Jochen. „Die Renten unserer Kinder sind nicht sicher, daher möchten wir sie jetzt schon unterstützen, da wir die finanzielle Möglichkeit noch haben“ meinte Petra.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018