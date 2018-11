„Alles luschdisch“ auf der Straße

Ludwigshafen.„Üwerleebt den Tag eefach, es werd widda dungel“, sagt Ulrich Sommer, Präsident des Karnevalsvereins Mondglotzer. Am Samstagmorgen herrscht für die Ludwigshafener Jecken auf dem Rathausplatz schon Ausnahmezustand. Sie feiern mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ihre rauschende Party beim Lichttor. Am Abend drängen sich dann Tausende entlang der Bismarckstraße, um den Dämmer-Umzug zu sehen.

Nachdem zum Startschuss in die Fasnachtssaison 400 Jecken aus den Ludwigshafener Vereinen das Rathaus gestürmt haben, richtet sich der Auftakt der Straßenfasnacht an ein breites Publikum. Der Dämmer-Umzug zieht rund 10 000 Zuschauer in seinen Bann.

Gruselige Hexenmasken

Bis zum 1. Dezember stimmen sich die frohen Narren mit bunten Kostümfesten schon einmal auf die fünfte Jahreszeit ein. Danach hat der Große Rat, der Dachverband der regionalen Fasnachtsvereine, sich für eine Ruhephase bis Anfang Januar entschieden. Die Hochphase der Saison startet mit dem Altweiberdonnerstag und endet mit dem Faschingsdienstag. Auch der Rabatz der rheinischen Fastnacht findet dann seinen absoluten Höhepunkt.

Oberbürgermeisterin Steinruck, der Vizepräsident der Huddelschnuddler und Sozialdezernentin Beate Steeg führen den Dämmer-Umzug an. Die 51 Formationen kommen aus der gesamten Pfalz und aus Baden-Württemberg. Die hässlichsten Fratzen tragen die Hexen und Teufel zur Schau, die aus dem ehemaligen Alemannien kommen, von dem große Teile heute zu Schwaben gehören. Schon beim Anblick der Wolfsteufel aus dem Schwarzwald, der Rastatter Dialobolos oder der Hexen aus Aschbach und vom Hardtsee weichen manche Zuschauer zurück oder schreien, wenn die Hexen sie angehen und ihnen Konfetti ins Haar streuen. Ein kleines Mädchen beginnt zu weinen, als es die Pforzheimer „Dark Shadows“ erblickt. Ein anderes versteckt sich hinter seiner Freundin. Viele Hexen stimmen die Kleinen aber fröhlich, wenn sie Blumen und Lollis verschenken oder die Zuschauer ärgern. „Mich faszinieren die Leuchtkörper an den Kostümen und die Masken“, sagt eine Zuschauerin.

Die breit grinsenden Pappnasen aus Basel, die bunten Pfälzer Phönixkrechzer und schrägen Feeddavegel symbolisieren die Lebensfreude des Straßenkarnevals trotz weniger Grade über dem Nullpunkt. Dafür steht auch das Straßenfasnacht-Motto: „Alles luschdisch, alles klor, wir feiern Fasnacht uff de Stroß im 14te Johr!“

„Spaß an der Freude“

„Es ist ein uraltes Brauchtum, das wir pflegen. Die Stadt ist voll. Dem Auftakt fiebern die echten Jecken schon entgegen“, sagt Gerline Klein, Närrin bei den Farweschluckern: „Bei den großen Events haben wir die Möglichkeit, uns der Öffentlichkeit zu präsentieren, um neue Mitglieder zu werben. Während der Saison bespaßen wir seit 49 Jahren Patienten der BG Unfallklinik. Sie sollen für ein paar Tage den Alltag vergessen.“ Nach der Fastnacht sei vor der Fastnacht, sagt Horst Fischer vom Großen Rat: „Wenn nicht Saison ist, sind wir mir Vorbereitungen beschäftigt.“

„Ich könnte die Guggemusik den ganzen Tag hören“, erzählt Zuschauerin Gabriela Feldle aus Neckarau: „Wir besuchen die großen Events und mögen die Büttenreden. Fasching ist Spaß an der Freude und Lokalkolorit.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018