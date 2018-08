Allessa Pröpster Weltmeisterin

Ludwigshafen.Zum zweiten Mal nach 1981 besitzt der Ludwigshafener Radsport wieder eine Weltmeisterin. Nach der heute 53-jährigen Friesenheimerin Ute Enzenauer, die 1981 in Prag mit 16 Jahren die jüngste Rad-Weltmeisterin aller Zeiten wurde, gewann die 17-jährige Allessa Catriona Pröpster (Bild) vom RSC Ludwigshafen am Mittwoch im schweizerischen Aigle bei den U 19-Weltmeisterschaften gemeinsam mit der 18 Jahre alten Lea Sophie Friedrich (Dassow/Mecklenburg-Vorpommern) und Emma Götz (Eisleben) die Goldmedaille im Teamsprint.

Die Ludwigshafener Bahnspezialistin, die im Heinrich-Heine-Sportgymnasium in Kaiserslautern zur Schule geht, holte im WM-Finale auf der ungewohnt kurzen 200-Meter-Bahn (normalerweise sind die Bahnen 250 Meter lang) im Finale in einer Zeit von 28.026 Sekunden zusammen mit Lea Sophie Friedrich Gold. Dahinter lagen die beiden Chinesinnen Lei Min/Ju Liafong, die 28.342 Sekunden benötigten. Zur deutschen Mannschaft gehörte auch Emma Götz, die mit Lea Sophie Friedrich die Qualifikation geschafft hatte. Auf den beiden nächsten Plätzen folgten die Mannschaften von Polen und Neuseeland.

Die junge Weltmeisterin wohnt in Kaiserslautern, stammt indes aus dem württembergischen Jungingen. Zu Saisonbeginn wechselte sie von der RSG Zollern-Alb zum RSC Ludwigshafen. Hintergrund war das Engagement des Ludwigshafener Vereins beim Eintritt der Radsportlerin ins Sport-Elitegymnasium in Kaiserslautern: Die Ludwigshafener um Trainer Heiko Lehmann besorgten ihr einen Sponsor, der drei Jahre lang die Kosten für ihren Aufenthalt in der Pfalz übernimmt. rs (Bild: rsc)

