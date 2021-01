Als Einzelkämpfer ins Abitur

Ludwigshafen.Im Wirrwarr aus Homeschooling, Wechselunterricht und Stundenausfall sind für mehr als 550 Ludwigshafener Schüler die Abiturprüfungen angelaufen. Seit Donnerstag legen die 13. Klassen an den G9-Gymnasien und den Integrierten Gesamtschulen (IGS) ihre schriftliche Hochschulreife ab – mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie. Für die acht betroffenen Schulen in Ludwigshafen bringt das strenge

...