Als TWL-Mitarbeiter ausgegeben

Ludwigshafen.Ein Mann, der sich TWL-Mitarbeiter ausgab, hat in der Wohnung eines 71-Jährigen eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte er am Donnerstag gegen 14 Uhr bei dem Ludwigshafener geklingelt und angegeben, dass er etwas kontrollieren müsse. Deshalb gingen beide in das Badezimmer, während die Wohnungseingangstür geöffnet blieb. Im Badezimmer schloss der vermeintliche TWL-Mitarbeiter die Tür und öffnete den Wasserhahn für einige Minuten. Später stellte der 71-Jährige den Verlust der Geldkassette fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0621/ 963-21 22. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018