Alte Lieder vom Antifaschismus

Ludwigshafen.Bernd Köhler hat etwas getan, was er seit mehr als 50 Jahren tut, nämlich zur Gitarre greifen und selbst komponierte Lieder singen. „Söhne und Töchter der Stadt“ lautet die Veranstaltungsreihe des Stadtmuseums, in dessen Rahmen Köhler, der früher unter dem Künstlernamen „Schlauch“ auftrat, das Konzert gab. Die Nachfrage war hoch, das Konzert ausverkauft. Das Publikum konnte die Texte direkt mitlesen. Denn viele von ihnen wurden nun, zusammen mit alten Fotos, in der Autobiografie „Nachrichten vom Untergrund. Lieder und Texte 1967 - 1989“ vom Llux-Verlag veröffentlicht.

„Bernd kam auf mich zu mit der Idee zum Buch. Ich dachte, was will denn der Schlauch jetzt von mir?“, sagte Verlegerin Marita Hoffmann. „Normalerweise ist die Zusammenarbeit mit Autoren schwierig, hier nicht. Es war eine tolle Zusammenarbeit, demnächst kommt noch ein zweiter Band.“

Politische Lieder

Passend dazu sind im Foyer des Kulturzentrums „dasHaus“ Plakate von Konzerten mit Bernd Köhler aus den späten 1960er bis frühen 1970er Jahren ausgestellt. Köhler ist Jahrgang 1951, die ersten Lieder sind bereits von 1967 – schon als Jugendlicher hat er mit dem Komponieren begonnen. Köhler erzählte zwischen den Liedern auch Erlebnisse aus der damaligen Zeit: „Ich ging aufs Carl-Bosch-Gymnasium, da war gegenüber der Bahnhof, das Viadukt und die Dampfloks.“

Seine Mutter starb jedoch, als er 14 Jahre alt war, und so musste er auf ein anderes Gymnasium wechseln, das auch Verpflegung anbot. Sein Vater entschied sich für das Bach-Gymnasium in Mannheim-Neckarau – ein musisches –, was Köhler sehr entgegenkam.

„Einmal habe ich bei einer Morgenandacht gesungen, es war ein befreiender Jubel. Das Lied hieß ´Immer, wenn die Schule brennt´ und hat mein ganzes Schulleben geprägt.“ Dieses Lied spielte und sang Köhler schließlich für das Publikum, begleitet wurde er vom Joachim Romeis auf der Geige und Laurent Leroi auf dem Akkordeon. Die Lieder wurden im Lauf der Zeit politischer. 1971 zog Köhler nach Mannheim. Im selben Jahr schloss der bekannte Club Domicil. „Der Besitzer hat ihn einfach zugemacht. Die Jugend stand davor und forderte: Wir wollen unser eigenes Ding schaffen!“, so Köhler. Das „Lied der Domicil-Leute“ ist diesem Ereignis gewidmet.

Aus dieser Bewegung ging schließlich das Jugendzentrum JUZ in Mannheim hervor, früher in O4, heute am Neuen Messplatz. Der Antifaschismus ist Thema in Köhlers Liedern. „Der rechte Bodensatz war schon immer da. 1978 fand der Landesparteitag der NPD im Rosengarten statt, und es gab eine große Demo. Mannheim hatte eine gute Tradition des Antifaschismus“, so Köhler. Deshalb heißt eines seiner Lieder „Gute Tradition“. Das Publikum hatte es noch bestens in Erinnerung und sang mit.

