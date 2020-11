„Alternativen erst nach Gegenwind“

Ludwigshafen.Die Kritik an der Stadtspitze wegen des Konflikts mit den Bundesliga-Handballern der Eulen Ludwigshafen reißt nicht ab. Gleiches gilt für die Debatte um die Eberthalle als Corona-Impfzentrum. Die CDU hofft auf alternative Standorte, damit der Bundesligist auch im kommenden Jahr in der Eberthalle spielen kann. Die FDP fordert, die „Kommunikations- und Entscheidungsdefizite in der Stadtspitze schnell zu beenden“.

Die Union begrüßt, dass es allem Anschein nach gelinge, den Konflikt um die Nutzung der Eberthalle zu lösen. „Es bleibt ein schaler Nachgeschmack. Leider musste erst ein massiver Gegenwind von Stadtgesellschaft und Politik einsetzen, dass sich die Verwaltung Gedanken über alternative Lösungen machte. Die Tragweite der Entscheidung war bis dahin wohl nicht wirklich gewürdigt worden“, sagt Joannis Chorosis, sportpolitischer Sprecher der CDU.

Steinruck-Machtwort vermisst

Zudem sei die Kommunikation mit den Eulen „zu knapp“ gewesen. Der Verein sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Dabei kämpfen die Eulen schon seit Jahren mit einer nicht üppigen finanziellen Ausstattung. „Eine Verlagerung des Heimspiel-Betriebs hätte vielleicht sogar das Aus für Bundesliga-Handball in Ludwigshafen bedeutet“, so die CDU weiter. Bemerkenswert sei auch, dass bei all den Problemen und der Notlage kein einziger Einwand oder ein Machtwort von Sportdezernentin und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gekommen sei.

Nach Ansicht der FDP ist es nicht erste Mal, dass weitreichende Maßnahmen der Stadtspitze in einem Entscheidungs- und Kommunikationsdefizit enden. „Das Hin und Her in Sachen Nutzung der Eberthalle hat in den vergangenen Tagen in der Ludwigshafener Sportwelt und bei vielen Parteien und Bürgern das Gefühl einer unreifen Entscheidungsfindung und einer Kommunikation mit Defiziten erzeugt“, so Fraktionschef Thomas Schell. Bei Entscheidungen mit einer solcher Tragweite seien auch Dringlichkeitssitzungen möglich, kritisieren die Liberalen das Vorgehen von Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD).

Die Gesamtzahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen ist bis Mittwochnachmittag um 17 auf 2450 gestiegen. Damit sank der Inzidenz-Wert auf 182,4. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt er bei 166,1, in Speyer hingegen bei 365,9 – das ist weiterhin mit deutlichem Abstand der Spitzenwert in Rheinland-Pfalz.

