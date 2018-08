Altersdomizil steht im Rohbau

Anzeige

Die Appartements sind zwischen 70 und 170 Quadratmeter groß, in den größten wird noch ein Mini-Appartement eingerichtet, das von einer Pflegekraft genutzt werden kann. Es gibt eine Busanbindung nach Oggersheim und einen Supermarkt in der Nähe. „Den Bewohnern stehen alle Dienstleistungen des benachbarten Pflegeheims zur Verfügung, auch kulturelle Angebote“, so Michael Kurz, Geschäftsführer der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz. Das gilt ebenfalls für die Cafeteria des Pflegeheims, das „Melmer Stübchen“, das mit seinem mediterranen Garten für Erholung sorgt. Zur Einweihung des Rohbaus hatte Zimmermann Tobias Doll von Holzbau Schuff das Gerüst erklommen, berichtete in Reimform über die Entstehung des Gebäudes und zerschmetterte zum Schluss ein Sektglas, auf das die Scherben den neuen Bewohnern Glück bringen mögen. Kge

