Altes Neues vom Wühltisch

Ludwigshafen.Wieder einmal hieß es für Fans der Kleidertauschparty an der Volkshochschule Schrank durchgucken, bis zu zehn Teile, die man nicht mehr braucht, in eine große Tasche stecken und auf geht’s. Auch Schuhe, Mützen, Schals und Kindersachen dürfen mit. Der große Vortragssaal verwandelte sich für drei Stunden in einen Basar, auf dem Besucherinnen (gerne auch Männer, aber die sind selten) wühlen konnten, was das Zeug hält. Dieses Mal konnte man die Farben der Kleidungsstücke sogar bei Tageslicht betrachten, denn die Party begann schon um 16 Uhr.

Früherer Beginn kommt gut an

„Wir waren ja gespannt, wie es sein wird, wenn wir eine Stunde früher anfangen. Aber der Andrang ist genauso groß“, sagte Susanne Schlindwein, Mitarbeiterin der Volkshochschule. „Ich bin hier die Empfangsdame und erkläre denjenigen, die noch nicht da waren, den Ablauf.“ Denn man stellt die Tasche nicht einfach ab und überlässt den Veranstaltern das Verteilen auf die Tische und Ständer, das macht man selbst. Dabei kann man schon mal ein Auge darauf werfen, was die anderen mitgebracht haben.

Die Kleidertauschparty soll nach dem Willen der Organisatoren dem Umweltschutz, der Nachhaltigkeit und der Abfallvermeidung dienen. Veranstalter sind die Volkshochschule, die städtische Abfallberatung, die Initiative Lokale Agenda 21, der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) und das Klimaschutzbüro. „Es kommen viele junge Leute, bei denen wird die Party immer beliebter“, so Schlindwein. „Die neue Ware in den Geschäften wird immer dünner, die Qualität schlechter. Die älteren Sachen sind noch besser und haltbarer. Vor allem bei Strickwaren, wenn es ums Pilling geht.“ Flohmärkte und andere Veranstaltungen, bei denen es Second-Hand-Sachen gibt, erleben zurzeit einen Boom.

Viele gehen nicht mangels finanzieller Mittel auf den Flohmarkt, sondern weil es Spaß macht und weil der Teil des Hirns, der sich über Schnäppchen freut, mit Konfetti um sich wirft. „Das Gute an Second-Hand-Kleidung: Sie ist unbegrenzt vorhanden“, sagte Besucherin Sinah Meyer aus Mannheim.

„In den Geschäften kann ich außerdem keine Hosen kaufen, da es überall nur noch einen Einheitsschnitt gibt, der mir zu kurz ist. Daher gehe ich gerne ins Markthaus in Neckarau. Auch meine Möbel sind Second Hand“, so die Schülerin, die noch aufs Budget achten muss. „Man findet viel ausgefallenere Sachen, auch online. Gestern habe ich bei einem Anbieter einen Teppich für 20 Euro gekauft.“

„Auch für Leute mit wenig Geld“

Gerade von Berlin nach Ludwigshafen gezogen ist Roswitha Schmidt. Und schon besuchte sie die Kleidertauschparty: „Ich habe von der Party in der Zeitung gelesen und bin begeistert. Auch in Berlin war ich oft in Second-Hand-Läden, dort gibt es sehr viele. Ich finde es gut, wenn man in der heutigen Zeit gebrauchte Sachen kauft, da so vieles weggeworfen wird. Auch für die Leute, die wenig Geld haben, ist es gut.“

Was passiert übrigens, wenn man auf der Party in einen Tauschrausch fällt und mehr mitnimmt, als man anzieht? Ganz einfach, man wartet auf die nächste Party und bringt die Sachen wieder mit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020