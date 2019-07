Am 1. August endet für Familie Benke eine Ära

Ludwigshafen.Der Verkauf des Europa-Hotels ist vollzogen (wir haben berichtet). Die vereinbarte Übergangszeit läuft noch bis 31. Juli. Dann betreibt Tulip Inn das Vier-Sterne-Haus am Ludwigsplatz. Und für die Benkes ist Schluss. Nach 42 Jahren. „Für uns ein kompletter Schnitt - schließlich haben wir hier gearbeitet und gewohnt“, sagt Bettina Ankele-Benke. Von „einer Zäsur - aber mit Blick nach vorn“ - spricht Diethelm Benke. Sohn Sebastian, der vor zehn Jahren als dritte Generation in die Führungsriege aufgestiegen war, blickt zurück: „Im Hotel bin ich aufgewachsen, dort habe ich in der Halle Fußball gespielt.“ Am 1. August endet eine Ära.

Wehmut gepaart mit Freude über eine unternehmerische Erfolgsgeschichte durchziehen das Gespräch. Stolz blitzt auf, als die Benkes erzählen, dass schon vor Jahren „praktisch alle großen Hotelketten“ Interesse an dem familiengeführten Haus bekundet haben - was eine komfortable Verhandlungsposition eröffnete. Jetzt habe alles gepasst. „Wir erreichten einen guten Deal.“

Damals mutige Entscheidung

Der Weg vom aufgekauften Pleite-Hotel zu einem florierenden Haus mit inzwischen 131 Zimmereinheiten, darunter 20 neu gebauten Business-Appartements, ist kein Selbstläufer gewesen. Als Theo und Hella Ankele beschlossen, das 1975 in Konkurs geratene „Europa“ wieder aufzumöbeln, riefen sie einen Familienrat ein. Tochter Bettina, die eigentlich Sprachen studierte, und ihr künftiger Mann Diethelm Benke, gelernter Zahntechniker, erklärten sich zur beruflichen Neuorientierung bereit.

Wie mutig die damalige Entscheidung war, davon künden Zeitungsberichte zur Wiedereröffnung 1977: Sowohl die Stadt als auch die Rheinland-Pfälzische Landesbank hatten als Hauptgläubiger die bankrotte Nobelherberge mit Schwimmbad schon aufgegeben, hieß es in dem „MM“-Bericht. Die Herausforderung, ein heruntergewirtschaftetes 90-Betten-Haus neu zu beleben, wagte die Familie keineswegs blauäugig: Schließlich hatten Theo und Hella Ankele bereits 1971 an der Maudacherstraße das bis heute existierende Gartenstadt-Hotel eröffnet.

Diethelm Benke erinnert sich noch gut an die Renovierung, nachdem das „Europa“ zwei Jahre vor sich hin gegammelt hatte. „Ob Heizung oder Sanitäranlagen - nichts ging mehr.“ Bettina Ankele-Benke ergänzt: „Mein Mann kennt jede Schraube.“

Zu schaffen machte vor allem der ramponierte Ruf. „Wir hatten eine ziemliche Durststrecke“, berichten die Benkes, die damals eine kaufmännische Hotelausbildung absolvierten. Als es aufwärts ging, sollte sich die City-Lage als Vorteil erweisen. „Geschäftsleute, die ohne Auto anreisen, bevorzugen, mitten in der Stadt zu sein.“

Mit Ideen und Investitionen hat es das Familienunternehmen verstanden, das Wachstum der Branche für sich zu nutzen. Dass die von Tulip Inn übernommenen 43 Beschäftigten dem Hotel - es soll in der Europa-Tradition weitergeführt werden - die Treue halten, „das erfüllt uns mit Freude“. Der 35-jährige Sebastian Benke ist um seine Zukunft nicht bang: „Ich habe schon viele Angebote bekommen.“

Jubiläum in der Gartenstadt

Auch wenn beim „Europa“ die Familien-Ära endet, so geht sie im Gartenstadt-Hotel weiter. Vor 15 Jahren stieg Beate Becker in dem damals noch von Mutter Hella Ankele geführten 44-Betten-Haus ein. Wie ihre Schwester Bettina ist auch sie mit dem Hotel groß geworden. „Für uns war selbstverständlich, mit anzupacken.“ Seit knapp einem Jahrzehnt engagiert sich außerdem Sohn Tobias Becker in dem Drei-Sterne-Haus. In zwei Jahren feiert das Hotel an der Maudacher Straße 50-Jähriges - ein Jubiläum, das für ein familiengeführtes Haus nicht selbstverständlich ist.

Und wie geht es bei den Benkes weiter? Sie haben am Rheinufer Wohneigentum und bleiben Ludwigshafen als Bürger erhalten.

