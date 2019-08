Am Ende brennt der Gockel

Ludwigshafen.Noch bis Dienstagabend wird in Mundenheim Kerwe gefeiert. Die „Munnemer Gockelskerwe“ lockt mit kulinarischen Genüssen, Fahrgeschäften, Spielbuden und Musik in die Wilhelminenstraße. „Mit dem Wetter hatten wir Glück“, freute sich zur Eröffnung Andreas Mack, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine (AGM), die ihr 50. Bestehen feiert. Aktiv beteiligt sind diesmal drei Vereine: Treff am Turm, Chorgemeinschaft Mundenheim sowie der Karnevalverein „Munnemer Göckel“. Veranstalter und damit zuständig für die Schausteller ist die Lukom.

„Der Biergarten ist größer als im Vorjahr“, erklärte Andreas Mack und hob das erweiterte Angebot an Speisen und Getränken hervor. Zusätzliche Belebung erfährt der Kerweplatz. Möglich macht es das mit Festwirt Kübler&Schüssler erarbeitete Programm, zu dem Peter Arnold die passende musikalische Umrahmung liefert. Zum Start der Kerwe waren die Blicke vor allem auf eine Person gerichtet: Lara I. alias Lara Eichenlaub, die neue Mundenheimer Kerweprinzessin. Sie folgt auf Vivien I. (Vivien Börkel). Somit gibt es seit 1978 in Mundenheim durchgehend ein weibliches Kirmes-Oberhaupt. „Ich freue mich auf fünf tolle Kerwetage“, sagte die 18-jährige Auszubildende zur Erzieherin, bevor ihr Feuerwehrchef Stefan Bruck unter den Augen der Garde der Munnemer Göckel die Krone aufsetzte. Die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wurde durch den sonntäglichen Besuch der Prinzessin in der Dienststelle noch einmal unterstrichen.

Als weiterer Höhepunkt gilt die Stippvisite der Kerweburschen aus Oppau, wo zur gleichen Zeit gefeiert wird. „Die gegenseitigen Besuche sind Tradition und drücken die Verbundenheit der Stadtteile aus“, so Holger Scharff, Vorsitzender der AGM. Trotz des guten Besucherzuspruchs gebe es auch einen Wermutstropfen: Von Jahr zu Jahr werde die Organisation schwieriger. Oft fehle es an ehrenamtlichen Helfern. Ihren Ursprung hat die Munnemer Gockelskerwe im Gockelsmarkt, der einst am „großen Kreuz“ des Ortsteils existierte. In einem Hinterhof verkauften die Bewohner Hühner – und kamen so zu ihrem Spitznamen. Die Munnemer Gockelskerwe endet am Dienstagabend mit der traditionellen Gockelsverbrennung. Nachdem Ehrenamtliche über mehrere Stunden den Gockel stopfen, wird ihn Prinzessin Lara I. kraft ihres Amtes den Flammen übergeben. dtim

