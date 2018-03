"Am Ende muss es schmecken“

Anzeige

In Brasilien deutlich teurer

Eine Kakaobohne liegt noch als Andenken an die Reise nach Südamerika auf dem heimischen Küchentisch. Schokolade hat Göde dagegen nur wenig mit nach Deutschland genommen. „Wir haben vor Ort viel probiert, aber obwohl Kakao dort angebaut wird, ist Schokolade in Brasilien deutlich teurer als hier. Es gibt kaum eine Tafel unter fünf Euro“, sagt sie. Das würde sie auch in Deutschland für gute Schokolade ausgeben, wobei Göde - auch weil sie sich täglich damit beschäftigt - am Abend auf der Couch der Süßigkeit leicht widerstehen kann. „Wenn es einen Nachtisch gibt wie Pudding oder Kuchen, dann muss der bei uns zu Hause Schokoladen-Geschmack haben“, erzählt sie.

Bei anderen Schoko-Experimenten in der Küche sei sie dagegen eher vorsichtig: „Man kann beispielsweise Rindfleisch mit einer Schokoladensoße zubereiten, das gibt es in der südamerikanischen Küche häufig. Aber ich habe mal in einem Restaurant eine Blumenkohlsuppe mit dunkler Schokolade probiert, das war dann schon etwas schwierig.“

Schokolade gibt es im Haus Göde auch im Osterkörbchen - allerdings keine extravaganten Pralinen. „Meine Töchter haben mich angewiesen, bloß keine Zartbitter-Hasen zu besorgen. Und am Ende soll Schokolade ja vor allem eins: schmecken.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.03.2018