Am Geldautomat Kundin attackiert

Ludwigshafen.Eine 63-jährige Frau ist am Geldautomat einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße attackiert worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte sie am Mittwoch gegen 15.10 Uhr Geld abgehoben. Dabei hielt sich eine möglicherweise obdachlose Frau im Schalterraum auf und machte zunächst den Anschein, dass sie schlafen würde. Plötzlich sprang sie jedoch auf, schlug mit den Fäusten gegen den Oberkörper der 63-Jährigen und beleidigte diese. Nach einem kurzen Handgemenge rannte die Angreiferin weg. Sie ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hat rot-braune Haare. Hinweise unter Tel. 0621/963-21 22. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019