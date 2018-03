Am Mittwoch Kitas geschlossen

Anzeige

Ludwigshafen.Eltern müssen sich für den morgigen Mittwoch eine andere Betreuung als gewohnt sicherstellen. Denn die städtischen Kindertagesstätten sind wegen eines ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaften ver.di und Komba geschlossen. „Es wird auch keinen Notdienst in den Einrichtungen geben“, erklärte eine Stadtsprecherin auf „MM“-Nachfrage. Eine Betreuung in den Kitas sei an diesem Tag nicht möglich.

Einschränkungen im Rathaus

Zudem bleiben die Hallenbäder Süd und Oggersheim geschlossen. Generell müssen sich die Bürger bei ihren Behördengängen auf Einschränkungen einstellen. Denn die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind ebenfalls zu der Arbeitskampfmaßnahme aufgerufen. Gleiches gilt für die Beschäftigten der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) und des Klinikums, sagte ver.di-Geschäftsführer Jürgen Knoll auf Nachfrage.

Vor dem TWL-Werksgelände in der Industriestraße ist gegen 9 Uhr eine Kundgebung vorgesehen. Dabei erwartet Knoll mindestens 500 Teilnehmer, zumal mit Bussen auch Beschäftigte aus Frankenthal und Bad Dürkheim kommen, die sich ebenfalls am Warnstreik beteiligen. Nach Komba-Angaben gilt die Arbeitskampfmaßnahme auch für das Jobcenter Ludwigshafen und den Zweckverband Kinderzentrum. Die Gewerkschaften wollen mit den Aktionen Druck machen gegen die „Verweigerungspolitik“ der öffentlichen Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde. Auch in Ludwigshafen sei der Zorn der Beschäftigten groß, sagte Komba-Streikleiter Manfred Spies.