Am Steuer eingeschlafen

Ludwigshafen.Zu Fuß wollte sich ein Mann aus dem Staub machen, nachdem er in der Hauptstraße in Rheingönheim einen Unfall verursacht hatte. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge am Samstagabend einen lauten Knall gehört. Der Unfallverursacher hatte mit seinem Wagen mehrere geparkte Autos beschädigt. Während der Unfallaufnahme kehrte der 30-Jährige zu seinem Wagen zurück. Da er betrunken wirkte, boten die Beamten ihm einen freiwilligen Alkoholtest an, der einen Wert von 1,97 Promille ergab. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand ein 26-Jähriger, der in der Nacht auf Sonntag in der Lenaustraße in Ludwigshafen-Nord von seinem Fahrrad stürzte. Um in das Haus zu gelangen, in dem er wohnt, schlug er danach mit der bloßen Hand ein Kellerfenster ein. Der Mann kam zur Ausnüchterung und Versorgung in ein Krankenhaus.

Am frühen Sonntagabend staunten Beamte auch in der Ludwigshafener Innenstadt nicht schlecht: Vor einer grünen Ampel stand ein Auto mit laufendem Motor – alle vier Insassen waren eingeschlafen. Beim 37-jährigen Fahrer ergab ein Alkoholtest später einen Wert von 0,9 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020