Ampel an A 650-Abfahrt eingerichtet

Ludwigshafen.Mit der Eröffnung des Amazon-Logistikzentrums bei Frankenthal-Eppstein sind die Ampeln an der Anschlussstelle Ruchheim der A 650 eingeschaltet worden, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. Damit soll der zusätzliche Lkw-Verkehr „leistungsgerecht“ gelenkt werden. In den kommenden Wochen werde die Behörde die tatsächliche Verkehrsbelastung über die Detektoren der Ampel auswerten, um die Schaltung weiter zu optimieren. Während der Feinjustierung sind nach Angaben des Landesbetriebs Verkehrsbehinderungen möglich.

Direkter Anschluss nötig

Ruchheims Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger (SPD) sieht mit der Investition ihre stete Forderung nach einer Ampelanlage an der A 650 als erfüllt an. Unverständlich sei jedoch, dass offensichtlich der Landesbetrieb Mobilität weder von Amazon noch von Frankenthal im Vorfeld über den Betriebsbeginn des Unternehmens informiert worden sei. „Sollte dies der Fall sein, wäre dies kein guter Stil, auch gegenüber den unmittelbaren Nachbarn“, moniert Scharfenberger. Unabhängig davon hält die Ortsvorsteherin an der Forderung fest, langfristig einen direkten Anschluss für das neue Gewerbegebiet „Am Römig“ an die A 61 einzurichten. ott

