An Ampel ausgerastet

Ludwigshafen.Ein renitenter Beifahrer eines Autos hat einen Motorradfahrer geschlagen und Polizisten beleidigt. Nach Behördenangaben vom Montag war der 38-Jährige in einem Wagen am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Als das Auto und ein Motorrad an einer roten Ampel nebeneinander anhielten, wurde der 38-Jährige aggressiv, schrie den Motorradfahrer an und schlug auf ihn ein. Auch auf die Polizisten reagierte er sehr wütend und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Ausweise fanden die Beamten nicht, aber eine geringe Menge Marihuana. Der Ludwigshafener wehrte sich gegen einen Transport zur Polizeiwache. Er beleidigte die Beamten und versetzte ihnen Fußtritte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zur Verhinderung weiterer Aggressionsausbrüche wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019