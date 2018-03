An B 44 die meisten Temposünder geblitzt

Um einen Unfallschwerpunkt an der B 44 zu entschärfen, stellte die Stadt zwei Radarsäulen im Dezember 2016 an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Shellstraße auf. © Tröster

Ludwigshafen.Seit gut einem Jahr sind die beiden Radarsäulen an der B 44 scharf gestellt – und sehr „erfolgreich“: Am Kaiserwörthdamm werden mit Abstand die meisten Autofahrer geblitzt – im Vergleich zu den drei anderen Radar-Standorten im Stadtgebiet. 30 742 Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr an der südlichen Ausfallstraße mit erhöhter Geschwindigkeit erfasst, sagt ein Stadtsprecher auf „MM“-Anfrage.

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4348 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018