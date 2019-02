An Platane gekettet

Jens Brückner bei der Protestaktion im Platanenhain. © Rittelmann

Ludwigshafen.Mit einer symbolischen Protestaktion haben die Grünen gegen den Bau eines Parkhauses in der Innenstadt demonstriert. So kettete sich Jens Brückner an einen Baum im Platanenhain. Die Bäume sollen wegen des geplanten Metropolhochhauses versetzt werden.

Wie berichtet, soll die dazugehörige Tiefgarage unter dem Platanenhain am Berliner Platz nur ein- statt zweistöckig gebaut werden. Um aber die erforderlichen 332 Stellplätze für den 19-stöckigen Neubaukomplex mit Einzelhandel, Büros, Hotel und Praxen nachzuweisen, sei ein viergeschossiges Multifunktionsgebäude auf dem Gelände des Platanenhains angedacht. Die Baumreihe an der Dammstraße soll den Plänen zufolge nach Ende der Bauarbeiten neu gepflanzt werden. Die Grünen lehnen das ab. ott/red

