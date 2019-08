Andreas Rennig vereidigt

Ludwigshafen.Wachablösung in der Gartenstadt: Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats ist Andreas Rennig (6. v. r., SPD) als neuer Ortsvorsteher vereidigt worden. Er folgt auf Klaus Schneider (CDU), der zuvor 20 Jahre lang die Geschicke im Stadtteil gelenkt hatte. Nach der Verpflichtung der Ortsbeiratsmitglieder wurden Ulrich Sommer (links, CDU) und Stefan Klee (4. v. r., SPD) zu Rennigs Stellvertretern gewählt. Das Interesse an der Sitzung war groß, das Gartenstadt-Café komplett gefüllt. Rennig wünschte sich, dass das politische Interesse der Bürger weiter so groß bleibe. dle

