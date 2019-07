Anfänge mit einer Luft- und Sonnenbadanlage

Ludwigshafen.Der Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) war als Begründer der nach ihm benannten „Kneipp-Medizin“ und Wasserkur geistiger Wegbereiter eines Ludwigshafener Vereins, der am 24. August sein 125-jähriges Bestehen feiert: Der Kneipp-Verein mit 920 Mitgliedern gehört zu den ältesten Vereinen der Stadt, die sich die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Beim Festakt im Ebertpark-Restaurant werden Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und die Pfälzer Sportbund-Präsidentin Elke Rottmüller dem Verein ihre Aufwartung machen. Sie treffen auf eine Gemeinschaft, die aus kleinen Anfängen seit der Gründung am 18. Januar 1894 zu einer Organisation wurde, die mit einem gesundheitsorientierten Programm viele Bereiche des modernen Lebens abdeckt.

Der Verein entstand gewissermaßen auf der Rheinbrücke, als im Februar 1893 einige Ludwigshafener nach einem Vortrag von Pfarrer Kneipp in Mannheim auf dem Heimweg von dessen Ideen noch so begeistert waren, dass sie die Gründung des Vereins in Ludwigshafen beschlossen. Der erste deutsche Kneipp-Verein war 1890 in Donauwörth entstanden. Die beiden Volksschullehrer Bappert und Sattel waren die treibenden Kräfte, der Mannheimer Mediziner Dr. Wirtz brachte als Vereinsarzt und Berater die professionelle Note mit.

Von Autogenem Training bis Yoga

Mehr weiß man nicht von den Gründervätern. Die Vereinschronik wurde im Zweiten Weltkrieg ein Opfer der Flammen. Deshalb ging auch das Wissen um das Licht-, Luft- und Sonnenbad an der Mundenheimer Straße verloren, wo heute das Südweststadion liegt. Diese Freiluftanlage bestand dort seit 1908, ehe sie anderweitig übernommen wurde und dem Fußball weichen musste.

Höhepunkte in den ersten Jahren waren am 15. Oktober 1896 ein Besuch von Pfarrer Kneipp in Ludwigshafens „guter Stube“, dem einstigen Gesellschaftshaus an der heutigen Bismarckstraße, und am 15. Januar 1898 die Aufnahme in den Deutschen Kneipp-Bund. Dem gehören heute 160 000 Mitglieder in 600 Vereinen an. Sie alle verbinden die fünf „Stammsäulen“ der Kneipp-Bewegung: Wasser, Ernährung, Bewegung, Heilkräuter und Lebensführung. Auf deren Basis entwickelten die Ludwigshafener „Kneippianer“ im Laufe der Jahrzehnte ein Programm, das von Autogenem Training über Chi Gong, Tai Chi, Wassergymnastik und Wandern bis zu Yoga reicht.

Relativ kurz ist die Liste der Vereinsvorsitzenden nach der Wiedergründung 1949 (nach dem Verbot durch die Nationalsozialisten). Vorsitzende waren Hedwig Dehm (bis 1972), der Psychiater Dieter Sona (bis 1976), der Hautarzt Dr. Elmar Bender (bis 1989), die Yogalehrerin Monika Grahn (bis 1991) und seitdem und damit seit 31 Jahren der Diplom-Ingenieur Otmar Demuth. rs

