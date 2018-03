Angebote für den Garten

Anzeige

Ludwigshafen.In der Friedrich-Ebert-Halle dreht sich an diesem Wochenende alles rund um die Themen Haus und Garten. Mehr als 100 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren heute und morgen bei der 14. Gartenfreuden-Messe ihr Sortiment. Laut Veranstalter sind neben Gärtnereien und Pflanzenhändlern auch Anbieter von Teichen, Pools, Gartenmöbeln, Bodenbelägen, Dekoration, Sonnenschutz, Wintergärten, Außengrills sowie von Bewässerungssystemen und Gartentechnik vertreten. Außerdem können die Besucher bei diversen Kursen und Vorträgen etwas zu den Themen Pflanzenpflege und -gesundheit, Schädlingen oder Nützlingen erfahren.

Sechs Euro Eintritt

Die Messe ist am heutigen Samstag, 24. März, von 10 bis 18 Uhr geöffnet und wird am Sonntag, 25. März, von 11 bis ebenfalls 18 Uhr fortgesetzt. Schauplatz ist die Friedrich-Ebert-Halle (Erzbergerstraße 89) im Stadtteil Friesenheim. Der Eintritt kostet sechs Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Einlass in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei. Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Ausgerichtet wird die 14. Gartenfreuden-Messe von der SüMa Maier Messen GmbH. jei