Angebote zur Vorsorge verbessert

LUDWIGSHAFEN.„Bei einer Früherkennung von Darmkrebs bestehen gute Heilungschancen, aber dennoch sterben jährlich 26 000 Personen in Deutschland an dieser Erkrankung.“ Eindringlich appelliert Jürgen F. Riemann, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Lebensblicke, daran, an den Vorsorge-Untersuchungen teilzunehmen. Im März startet die Organisation eine breite Aufklärungskampagne, unter anderem mit einer Telefonaktion. Die Sängerin und Buchautorin Pe Werner (Bild) unterstützt die Bemühungen mit einem Benefizkonzert am Samstag, 16. März, 19 Uhr, in der Friedenskirche (Leuschnerstraße).

Die gebürtige Heidelbergerin wird von Peter Grabinger am Flügel begleitet. Pe Werner, die auf 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann, präsentiert ihre Musik als kabarettistischen Liederabend. Die Besucher erwartet eine persönliche Zeitreise „von A nach Pe“. Die Tickets kosten 28 Euro und sind unter anderem im Kartenshop der Friedenskirche oder unter der Telefonnummer 0621/69 54 35 erhältlich.

Zusammen mit dem Krebsinformationsdienst Heidelberg bietet die Stiftung am Donnerstag und Freitag, 7./8. März, eine Telefonaktion zum Thema Darmkrebsfrüherkennung an. Riemann, früherer Chefarzt am Ludwigshafener Klinikum, und andere Mediziner geben Auskünfte – jeweils von 8 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0800-420 30 40.

„Jeder Bürger ab 50 Jahren erhält ab Juli eine Einladung zu einem immunologischen Stuhltest. Männer ab 50 Jahren werden zudem schriftlich auf die Möglichkeit einer Darmspiegelung hingewiesen“, freut sich der Chef der Stiftung über die gesetzlichen Verbesserungen bei der Früherkennung.

„Schlimmeres verhindert“

Die Untersuchung durch eine Darmspiegelung bezeichnet Riemann als Erfolgsgeschichte. Damit würden jährlich 40 000 Krebszellen in einem frühen Stadium entfernt, ohne dass sich die Patienten danach einer aufwendigen Chemobehandlung unterziehen müssten. Mehr als 1200 Darmkrebspatienten wurden bislang im Darmzentrum behandelt, ergänzt Ralf Jakobs, Direktor der Medizinischen Klinik C am Klinikum.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) unterstützt den Appell für Prävention und verweist auf Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. Die Rathauschefin hatte allen städtischen Mitarbeitern ab dem 45. Lebensjahr angeboten, kostenlos an einer Vorsorgeaktion teilzunehmen. 556 Beschäftigte beteiligten sich. Bei 17 Personen war das Untersuchungsergebnis positiv. „Durch die Früherkennung wurde Schlimmeres verhindert.“ (Bild:dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019