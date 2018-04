Angeklagte gestehen

Anzeige

Frankenthal.Die Angeklagten – beide große, kräftige Männer, beide Familienväter – hatten Tränen in den Augen, als sie in ihren Schlussworten um Entschuldigung für ihre Taten baten. Kurz darauf wurde der ältere der zwei Brüder, 35 Jahre alt, am Frankenthaler Landgericht wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der jüngere 33-Jährige muss wegen Beihilfe zum schweren Raub und Wohnungseinbruchsdiebstahl drei Jahre in Haft.

Nach einem Rechtsgespräch der Verfahrensbeteiligten hatten die Angeklagten die gegen sie erhobenen Vorwürfe durch Erklärungen ihrer Verteidiger eingeräumt. Demnach hatte der 35-Jährige zusammen mit einem weiteren Mittäter im Oktober 2016 ein Friesenheimer Bistro überfallen. Er bedrohte dort zwei Putzkräfte mit einem Feuerzeug, das einer Schusswaffe nachempfunden war. Die beiden Frauen wurden gefesselt, anschließend riss der 35-Jährige in einem Hinterzimmer einen Tresor von der Wand, in dem sich 20 000 Euro Bargeld befunden haben sollen. Den Tipp für diesen Raub habe er von der früheren Lebensgefährtin des Geschädigten erhalten, erklärte der Angeklagte. Sie habe ihm gesagt, dass sie sich an diesem rächen wolle.

Vielfach vorbestraft

Der 33-Jährige, der seinem Geständnis zufolge bei dieser Tat lediglich als Fahrer fungierte, brach im selben Monat noch in ein Oggersheimer Einfamilienhaus ein und stahl dort Gegenstände in einem Wert von 10 000 Euro.