Angestellte für Einbrecher gehalten

Ludwigshafen.Fünf Männer mit einem Brecheisen haben in der Nacht zum Mittwoch in der Bismarckstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Beamten hatte ein aufmerksamer Anwohner gegen 23.50 Uhr den Notruf gewählt, weil sich die Unbekannten an der Eingangstür einer Bäckerei zu schaffen machten. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich nicht um Einbrecher, sondern um Angestellte des Betriebs handelte. Ein Mitarbeiter hatte vergessen, den Schlüssel von innen abzuziehen, und die Tür war ins Schloss gefallen. Da sich auch niemand mehr in der Bäckerei befand, wussten sich die Männer nicht anders zu helfen, griffen kurzerhand zum Brecheisen und hebelten die Tür auf. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.06.2020