Angriff mit Messer

Ludwigshafen.Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Berliner Platz ist ein 22-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hielt sich der junge Mann am Ostermontag gegen 18 Uhr an der dortigen Haltestelle auf, als ein Fremder ihn „harsch“ ansprach. Weil er darauf ebenfalls unfreundlich reagierte, soll der Unbekannte eine Glasflasche zertrümmert und mit einer Scherbe in Richtung Kopf des 22-Jährigen geschlagen haben. Das Opfer konnte zwar ausweichen, erlitt jedoch trotzdem Kratzer im Gesicht. Kurz danach kam nach Angaben des Angegriffenen eine weitere Person hinzu und stach mit einem Messer auf ihn ein. Bei der Abwehrbewegung verletzte sich der Mann am Arm.

Anschließend seien beide Täter sowie zwei weitere Begleiter mit der Linie 10 in Richtung Friesenheim geflüchtet. Der erste Angreifer soll etwa 25 Jahre alt und muskulös sein sowie dunkles lockiges Haar haben. Der zweite Mann sei ähnlich alt, schlank und dunkelhaarig. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-21 22 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019